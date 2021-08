Täter nach Geldautomatensprengung weiter auf der Flucht

Ein gesprengter Geldautomat. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Dierdorf Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Dierdorf im Landkreis Neuwied ist die Fahndung der Polizei nach den Tätern am Freitag zunächst erfolglos verlaufen. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei bis drei Täter in der Nacht kurz nach drei Uhr mit einem Auto vom Tatort im Industriegebiet geflüchtet.

Sie hatten zuvor den Automaten aus der Fassade gesprengt und dabei erheblichen Schaden am Gebäude verursacht. Ob sie Geld erbeuteten, war ebenso wie die Schadenshöhe zunächst unklar.