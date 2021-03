Täglich mehr Sonne in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne scheint durch leichte Cirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Frankfurt Mit jedem Tag soll es in der neuen Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland mehr Sonne geben. Am Montag bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar noch stark bewölkt. Örtlich kann es leicht regnen.

Am Dienstag rechnet der DWD aber bereits mit einigen sonnigen Abschnitten. Für Mittwoch ist dann viel Sonnenschein vorhergesagt. Beide Tage bleiben niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen von maximal 9 Grad am Montag auf bis zu 17 Grad am Mittwoch. Auch die Nächte werden milder, lediglich am Montag kann es im Bergland noch Minustemperaturen geben.