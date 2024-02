Maschinenbau Tadano schließt Produktion in Zweibrücken-Wallerscheid

Der Kranbauer Tadano plant die Schließung des Produktionsstandorts Wallerscheid in Zweibrücken bis spätestens 30. Juni 2025. Das Unternehmen werde „etwas über 400 Arbeitsplätze reduzieren“, sagte eine Firmensprecherin am Mittwoch. Teile der Produktion würden unter anderem an den zweiten Zweibrücker Standort Dinglerstraße verlegt.