Szalai erstmals seit knapp einem Jahr in der Startelf

Mainz Stürmer Adam Szalai steht erstmals seit knapp einem Jahr wieder in der Startelf des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Der 33 Jahre alte ungarische Nationalspieler hat für das Heimspiel des Tabellenvorletzten gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Vorzug vor Neuzugang Robert Glatzel erhalten.

Szalai stand letztmals am 23. Februar 2020 beim 0:4 in Wolfsburg in der Anfangsformation der Rheinhessen und hatte danach sportlich keine Rolle mehr gespielt.