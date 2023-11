Kirche Synoden in Hessen: Bilanz im Norden, Auftakt im Süden

Die Öffnung der Kirche, sinkende Mitgliederzahlen und Einnahmen, der Umgang mit Opfern sexueller Gewalt: Im Fokus der dreitägigen Herbstsynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) im nordhessischen Hofgeismar standen die großen Herausforderungen der Landeskirche. Während sie am Mittwoch endete, hat die viertägige Herbstsynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mit einem Gottesdienst in der Frankfurter Paulskirche begonnen.