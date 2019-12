Evangelische Kirche im Rheinland : Protestanten setzen Schwerpunkte

Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland.. Die Kirche will ihre Mitarbeiter verpflichten, alle fünf Jahre ein Führungszeugnis vorzulegen, um sexualisierter Gewalt vorzubeugen. Foto: dpa/Thomas Frey

Düsseldorf Die Evangelische Kirche im Rheinland will die Schwerpunkte ihrer Arbeit im kommenden Jahr unter anderem auf soziale Hilfe legen.

Das Verhältnis von Kirche und Diakonie und ihr soziales Engagement in der Gesellschaft sind Schwerpunkte der rheinischen Landessynode. „Diakonie ist ein starkes Stück Kirche“, sagte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, in Düsseldorf und hob die Bedeutung und Notwendigkeit evangelischer Sozialarbeit hervor. Im Fokus der Sitzung vom 16. bis zum 20. Januar 2020 in Bad Neuenahr stehen zudem sexualisierte Gewalt und die Beziehung von Juden und Christen.