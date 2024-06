Kirche Synodaler Ausschuss tagt zu Reformen in katholischer Kirche

Mainz · Das Reformgremium in der katholischen Kirche, der Synodale Ausschuss, kommt an diesem Freitag (ab 14 Uhr) in Mainz zu einer zweitägigen Beratung zusammen. Das Mitbestimmungsgremium sollen einen Synodalen Rat vorbereiten, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam beraten und entscheiden sollen.

13.06.2024 , 17:48 Uhr

Teilnehmer der Synodalversammlung sitzen vor dem Schriftzug "Der Synodale Weg". Foto: Arne Dedert/dpa

Der Vatikan hält dies für unvereinbar mit dem Kirchenrecht. Er hat jedoch der Arbeit des Ausschusses unter der Bedingung zugestimmt, dass er alle wesentlichen Entscheidungen absegnen muss. Zum Auftakt der Sitzung werden der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, (13.30 Uhr) über den Ablauf und die wichtigsten Themen informieren. Beide sitzen im Präsidium des Ausschusses. Der Ausschuss ist ein Ergebnis des „Synodalen Wegs“, in dessen Rahmen die Katholiken in Deutschland dreieinhalb Jahre lang über mehr Mitbestimmung, Frauenrechte, Vielfalt und andere Themen beraten hatten. Das Gremium soll nun klären, wie genau die Gläubigen in der katholischen Kirche stärker gehört und eingebunden werden und stärker mitbestimmen können. Im Anschluss an die Arbeit des Ausschusses soll dann der Synodale Rat entstehen. © dpa-infocom, dpa:240613-99-386952/2

(dpa)