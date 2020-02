SWR will Hörfunk-Produktion in Baden-Baden bündeln

Stuttgart/Mainz Der Südwestrundfunk will seine Hörfunknachrichten künftig nur noch in Baden-Baden produzieren, nicht mehr in Stuttgart und Mainz. „Ziel ist es, Kräfte zu bündeln“, sagte ein SWR-Sprecher am Dienstag auf Anfrage und bestätigte Medienberichte.



Regionale Nachrichteninhalte werden demnach weiterhin auch von den anderen Standorten zugeliefert. Ab 2021 soll aber die Produktion für alle Hörfunkprogramme der Zwei-Länder-Anstalt in einer Nachrichtenzentrale in Baden-Baden gebündelt werden.