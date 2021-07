SWR-Umfrage: CDU im Bund, SPD im Land

Das Logo der CDU steht an der Eingangstür der Geschäftsstelle in Düsseldorf. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Mainz Gut zwei Monate vor der Bundestagswahl kann die CDU an Rhein und Mosel mit den meisten Stimmen rechnen. Bei der Landespolitik hingegen legt die SPD in Rheinland-Pfalz seit März noch weiter zu, die CDU verliert.

Bei der Bundestagswahl im September kann die CDU in Rheinland-Pfalz nach einer Umfrage mit den meisten Stimmen rechnen. Nach den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen der Erhebung im Auftrag des SWR-Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ werden den Christdemokraten am 26. September 30 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es in Rheinland-Pfalz 35,9 Prozent.