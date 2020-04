SWR-Bericht: 1. FC Kaiserslautern stellt Zahlungen ein

Das Luftbild zeigt das Fritz-Walter-Stadion, Heimspielstätte des 1. FC Kaiserslautern (FCK). Foto: Ronald Wittek/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern will nach einem SWR-Bericht die Pachtzahlungen für das Fritz-Walter-Stadion bis auf Weiteres einstellen. Ein Sprecher der Stadt Kaiserslautern sagte dem Sender am Dienstag, der Fußball-Drittligist habe momentan keine andere Möglichkeit, als die Zahlungen aus dem Pacht- und Betreibervertrag an die städtische Stadiongesellschaft zunächst einzustellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Stadt werde nun prüfen, wie sie damit umgehe.

„Es geht um die Pacht bis 30. Juni 2020. Bis dahin setzen wir die Zahlungen aus. Ab 1. Juli stehen wir zu den ausgehandelten Konditionen“, sagte der Beiratssprecher und frühere WM-Schiedsrichter Markus Merk bei „bild.de“.

Der Verein hatte sich erst Anfang März mit der hoch verschuldeten Stadt auf eine reduzierte Pacht in Höhe von 625 000 Euro pro Saison geeinigt. Diese wird vom 1. Juli 2020 an für zwei Spielzeiten fällig. In der 1. Liga betrugen die Zahlungen 3,2 Millionen Euro jährlich, in der 2. Liga 2,4 Millionen.