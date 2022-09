Hightech-Unternehmen : SVolt verzögert Batterieproduktion für E-Autos im Saarland

Saarbrücken Das chinesische Hightech-Unternehmen SVolt Energy Technology verschiebt im Saarland den Start seiner geplanten Batterieproduktion für E-Autos. Statt Ende 2023 solle die Produktion nahe Überherrn nun nicht vor 2027 anlaufen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Auch die Pläne für die Produktion einer Modul- und Pack-Fabrik auf einem Industriegelände bei Heusweiler verzögerten sich. Nach Ankündigungen vom November 2020 sollte diese bereits Mitte 2022 anlaufen - nun werde mit einem Start Ende 2024/Anfang 2025 gerechnet, hieß es am Freitag. Kurzfristig plane SVolt den Bezug der Büros am Standort für die Mitarbeitenden im Saarland.

Am Freitag kündigte SVolt an, in Lauchhammer in Brandenburg eine weitere Batteriezellfabrik für den europäischen Markt zu errichten. Nach dem geplanten Standort im Saarland mit Werken in Überherrn und Heusweiler sei Lauchhammer dann der zweite Produktionsstandort für Batteriezellen in Deutschland, teilte das Unternehmen mit.