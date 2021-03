Svensson sieht „sehr positive Tendenz“ in Mainz

Mainz Zur Saisonhalbzeit noch gefühlt chancenlos, nun wieder voll dabei: Mainz 05 will gegen Freiburg den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt schaffen. Das Grün im Stadion soll diesen Namen nun auch wieder verdient haben.

In der Hinrunde bescherte das Duell mit Freiburg dem FSV Mainz 05 das erste große Erfolgserlebnis in dieser Saison. Einziger Schönheitsfehler des 3:1 beim Sportclub aus dem Breisgau war, dass es der einzige Sieg in der ersten Halbserie blieb – was maßgeblich dazu beigetragen hat, dass am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein anderer Trainer als damals auf der Bank sitzen wird. Und Bo Svenssons taktische Herangehensweise unterscheidet sich von der seines Vorgängers Jan-Moritz Lichte so sehr, dass er sagt: „Die Erinnerung an das positive Erlebnis können wir mitnehmen. Inhaltlich aber nicht so viel.“