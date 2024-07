Testspiel SV Elversberg misslingt Generalprobe

Den Treffer für die Hausherren erzielte Carlo Sickinger in der 68. Minute per Handelfmeter. Der Ausgleich für die Gäste fiel ebenfalls durch einen Elfmeter (88.). Elversberg startet am kommenden Samstag (13.00 Uhr) beim 1. FC Magdeburg in seine zweite Zweitliga-Saison.