3. Liga : SV Elversberg fegt Saarbrücken vom Platz: „Bemerkenswert“

Saarbrücken Elversberg kommt dem Durchmarsch in die zweite Liga immer näher. Mit kühlem Kopf und spielerischer Stärke setzt sich das Steffen-Team auch im Ludwigspark durch.

Die SV Elversberg zieht an der Spitze der 3. Fußball-Liga einsam und unbeirrt ihre Kreise. Selbst das Saarland-Duell beim 1. FC Saarbrücken gewann der so starke Aufsteiger am Samstag deutlich mit 4:0 (3:0). So allmählich kann der Club für die 2. Bundesliga planen. Da fiel es selbst Trainer Horst Steffen schwer, die branchenübliche Warnungen auszusprechen. „Das war bemerkenswert gut. Ich sehe immer die Möglichkeit, dass wir mal ein Spiel verlieren. Ich sehe aber auch die Qualität der Mannschaft. Sehr stabil wirken wir gerade“, sagte der 53-Jährige.