Supermarkt-Streit: Unbekannter schlägt Mann Flasche auf Kopf

Gerolstein Ein unbekannter Mann hat einem 42-Jährigen in einem Supermarkt mit einer vollen Whiskyflasche gegen den Kopf geschlagen. Anschließend habe er mehrfach auf den am Boden liegenden Mann eingetreten, teilte die Polizei am Freitag mit.

