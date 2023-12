Verkehr Südliche Salzbachtalbrücke ab 18. Dezember für Verkehr frei

Wiesbaden · Die südliche Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden wird am späten Nachmittag des 18. Dezembers für den Verkehr freigegeben. Dann werde erstmals der Verkehr über die neue Brücke rollen, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch.

13.12.2023 , 18:09 Uhr

Ein Mitarbeiter der Autobahn GmbH begutachtet das Brückenbauwerk der Salzbachtalbrücke. Foto: Andreas Arnold/dpa

Es würden dann wieder je zwei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt und Rüdesheim zur Verfügung stehen. In Richtung Frankfurt sollen ab spätestens 17 Uhr „alle Fahrbeziehungen“ zur Verfügung stehen. „Das ist eine starke verkehrliche Entlastung“, sagte der Sprecher. Im Anschluss an die Freigabe soll dann die Nordbrücke in Richtung Rüdesheim bis Mitte 2025 fertig gebaut werden. Die Salzbachtalbrücke war am 6. November 2021 gesprengt worden. Zuvor musste das marode Bauwerk aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Kosten für den Neubau der Salzbachtalbrücke betragen nach Angaben der Autobahn GmbH 225,2 Millionen Euro. 2018 waren noch 146,4 Millionen Euro veranschlagt worden. Als Grund für die Kostenerhöhung hatte die Autobahngesellschaft die allgemein gestiegenen Baupreise genannt. © dpa-infocom, dpa:231213-99-287104/3

(dpa)