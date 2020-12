Suche nach Wahlhelfern wegen Corona-Pandemie erschwert

Mainz/Kaiserslautern Um Wahlen durchführen zu können, werden in Rheinland-Pfalz Hunderte Wahlhelfer gebraucht. Doch durch die Corona-Pandemie gibt es weniger Freiwillige - und mehr Arbeit.

Wegen der Corona-Pandemie haben viele rheinland-pfälzische Kommunen Probleme, genügend freiwillige Helfer für die Landtagswahl am 14. März zu finden. „Die freiwilligen Meldungen sind bislang leider spärlicher ausgefallen als üblich“, teilte eine Sprecherin der Stadt Kaiserslautern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Vor allem ältere Menschen stellen sich dafür aktuell nicht gerne freiwillig zur Verfügung.“ Die Stadt versuche, über vermehrte Presseaufrufe und Zufallsanschreiben an Wähler, neue Freiwillige zu gewinnen. „Im Notfall müssen wir per Zufallsprinzip Bürgerinnen und Bürger dazu verpflichten“, hieß es weiter.