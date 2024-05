Europawahl Suche nach Wahlhelfern: Ehrenamtliches Engagement „hoch“

Knapp zwei Wochen vor der Kommunal- und Europawahl sind mehrere Städte im Saarland mit den erforderlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern schon gut versorgt. Nach Angaben der Landeswahlleitung werden rund 10.000 Ehrenamtliche für die Arbeit in den Wahllokalen am 9. Juni benötigt. „Nach hier eingegangen Rückmeldungen dürfte sich die Situation insgesamt etwas entschärft haben“, teilte Mitarbeiter Florian Blinn mit. Hierzu dürften seiner Einschätzung nach auch die Aufrufe in der Presse mit beigetragen haben. „Das ehrenamtliche Engagement im Saarland ist trotz des Unwetterereignisses so hoch, dass man nicht von echten Problemen sprechen kann“, sagte der stellvertretende Landeswahlleiter Andreas Bittner mit Blick auf das Hochwasser Mitte Mai.