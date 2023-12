Kriminalität Suche nach mutmaßlichem Dieb: Auch Hubschrauber im Einsatz

Messerich/Bitburg · Nach einer Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen hat die Polizei in der Eifel mit einem größeren Aufgebot nach dem Täter gesucht - am Ende erfolgreich. Auch ein Polizeihubschrauber war an der Aktion beteiligt, wie die Ermittler in Bitburg am zweiten Weihnachtsfeiertag mitteilten.

26.12.2023 , 16:12 Uhr

Ein Polizeihubschrauber fliegt im Rahmen eines Trainings über ein Gewässer. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Seit Dienstagvormittag war um die Ortschaften Messerich, Wolsfeld, Meckel, Eßlingen und Niederstedem im Eifelkreis Birburg-Prüm nach dem Tatverdächtigen gefahndet worden. Nach dem Hinweis eines Zeugen wurde die Person schließlich am Nachmittag festgenommen. Die Ermittlungen dauerten noch an. In einer ersten Mitteilung der Polizei war die Rede davon, dass der Tatverdächtige vermutlich am Oberarm und Oberschenkel verletzt ist. Gründe dafür nannten die Ermittler zunächst nicht. Auch Details zu den mutmaßlichen Taten waren noch unbekannt. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:231226-99-411019/4

(dpa)