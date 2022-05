Theater : Suche nach mehr Nähe: Staatstheater Mainz mit neuem Programm

Mainz Oper, Schauspiel und Ballett haben für die Zeit nach der Sommerpause einen prallen Spielplan aufgestellt. Mozart und Puccini, Tolstoi und Tschechow stehen im Programm. Und vor Weihnachten will Peter Pan nicht nur Kinder verzaubern.

Die Corona-Zeit steckt allen noch in den Knochen, aber das Staatstheater Mainz hat sich in der Spielzeit 2022/23 insgesamt 30 Premieren vorgenommen und will sich dabei zu mehr Nähe hin tasten. Berührungen und Vertrautheit seien irritierend geworden, sagte Intendant Markus Müller bei der Vorstellung des Programms für die nächste Spielzeit am Freitag in Mainz. Jetzt gelte es, diese neu auszuloten. Dazu passt die erste Opernpremiere mit Mozarts „Così fan tutte“ am 1. Oktober: In der Inszenierung von Cordula Däuper soll es um die Frage gehen, wie Nähe empfunden wird und was in Beziehungen alles gelebt werden kann.