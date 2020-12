Subventionsbetrug mit Soforthilfen: 536 Fälle registriert

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz 536 Fälle von Subventionsbetrug mit Corona-Soforthilfen sind in den ersten zehn Monaten 2020 bei der Polizei in Rheinland-Pfalz angezeigt worden. „475 dieser Strafanzeigen richteten sich gegen real existierende Personen aufgrund von Falschangaben im Antrag mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 3,6 Millionen Euro“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz.

In rund 400 Fällen seien es Einzeltäter gewesen. Von den 3,6 Millionen Euro seien gut 300 000 Euro gesichert worden.