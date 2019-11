Tragischer Unfall in Luxemburg : Zweijähriges Kind auf Weihnachtsmarkt von Eisskulptur erschlagen

Foto: Police Grand-Ducale

Luxemburg Der Unfall geschah am Sonntagabend auf dem „Place Guillaume II“.

Die Tragödie ereignete sich am Sonntagabend am Eröffnungswochenende der Weihnachtsmärkte in Luxemburg. Laut Polizeiangaben brach gegen 20 Uhr eine Eisskulptur unvermittelt in sich zusammen. Die Trümmer trafen das Kind, das sich zu dem Zeitpunkt neben der Eisbahn aufhielt.

Das Kind wurde durch die fallenden Eisstücke so schwer verletzt, das es noch am Unfallort im Krankenwagen verstarb. Psychologische Betreuer waren am Abend vor Ort, um die Angehörigen zu betreuen. Wie am Montagmittag bekannt wurde, war das Kind zwei Jahre alt.

Rettungskräfte sollen direkt im Einsatz gewesen sein, für das Kind konnte allerdings nichts mehr getan werden. Der Eisblock wurde inzwischen beschlagnahmt, eine Autopsie des Kindes ist beantragt. Wie ein Justizsprecher der Zeitung L´Essentiel mitteilte, wurden Untersuchungen wegen Totschlags eingeleitet.