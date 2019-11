Geringer THC-Gehalt : Luxemburg erlaubt Hanfzigaretten

Luxemburg Das Großherzogtum Luxemburg hat kürzlich angekündigt, Cannabis zu legalisieren. Ein erster Schritt auf diesem Weg: Hanfzigaretten. Die sind seit Donnerstag im Handel erhältlich.

Möglich wird der Verkauf dieser Zigaretten durch die Luxemburgische Gesetzteslage. Der Konsum THC-haltiger Produkte ist dort legal, solange der Wirkstoffanteil 0,3 Prozent nicht überschreitet. In Deutschland ist sowohl der Konsum wie auch der Transport der Zigaretten über die Grenze weiterhin rechtswidrig. In ihrem Aussehen unterscheiden sich die Zigaretten nur durch einen grünen Filter von den normalen Tabakwaren.

Das Großherzogtum bereitet derzeit die vollständige Freigabe von Cannabis zum Freizeitgebrauch vor. Ziel ist es, dass jeder Erwachsene Cannabis anbauen, kaufen, besitzen und konsumieren darf. Die Bedingungen hierfür werden derzeit verhandelt. Die Regierung will sich hierbei an den geltenden Regularien in den Niederlanden und in Kanada orientieren.