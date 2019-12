Étienne Schneider : Luxemburgs Wirtschaftsminister tritt zurück

Luxemburg Étienne Schneider (Sozialistische Arbeiterpartei LSAP), Vize-Premierminister und Wirtschaftsminister Luxemburgs, hat am Freitag sein Ausscheiden aus der Regierung angekündigt. Den Zeitpunkt ließ er offen.

Die Details will Schneider am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt geben, wie mehrere Medien meldeten. Auf Nachfrage der Zeitung L‘essentiel bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums nur: „Sein Ausscheiden ist hiermit bestätigt.“ Es gibt Spekulationen, dass Schneider in die Wirtschaft wechselt.