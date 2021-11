Premiere für „Wine Lights Enjoy“ in Luxemburg : Weinverkostung führt durch illuminierte Moselhänge

Inspiration für das erste "Wine lights Enjoy" in Luxemburg haben sich die Veranstalter bei der Weinbergnacht in Bad Dürkheim geholt (hier im Bild). Foto: Office Régional du Tourisme Région Moselle Luxembourgeoise

Wormeldingen Wein, Crémant und Lichtershow: Das verspricht eine neue Veranstaltung in Luxemburg, an der sich 15 Winzer beteiligen. Was die Besucher erwartet und wo sie Tickets kaufen können.