Tipps für Advents-Trip ins Großherzogtum Fünf Mal Weihnachtsmarkt in Luxemburg-Stadt: Welcher Markt sich für wen lohnt

Luxemburg-Stadt · In Luxemburg-Stadt gibt es in diesem Jahr wieder fünf verschiedene Weihnachtsmärkte. Geht man da auf den Chrëschtmaart, den Wantermaart oder den Niklosmaart? Oder mit den Kleinen auf den Kinder-Weihnachtsmarkt oder in den Winterpark zum Eislaufen? Was die verschiedenen Märkte bieten und wie man hinkommt.

28.11.2023 , 10:26 Uhr

In Luxemburg-Stadt beginnt die Weihnachtszeit 10 Bilder Foto: Ville de Luxembourg/David Laurent

Weihnachtstanne, Eislaufbahn, Pyramide und Trampoline für Kinder: Auch in Luxemburg-Stadt hat die Weihnachtszeit begonnen. Insgesamt zieht sich der Weihnachtsmarkt „Winterlights“ in der Hauptstadt des Großherzogtums über fünf Plätze im Bahnhofsviertel und im Zentrum. Das weihnachtliche Treiben bleibt bis 7. Januar geöffnet. Hier geht es zur Bilderstrecke: In Luxemburg-Stadt beginnt die Weihnachtszeit