Wegen Corona : Europa stößt an seine Grenzen

Beamte der Bundespolizei kontrollieren am 20. März ein französisches Fahrzeug, das von Petite-Rosselle (Frankreich) nach Grossrosseln im Saarland fahren will. Foto: dpa/Oliver Dietze

Luxemburg Lange war die Grenze zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg kaum noch sichtbar. Die Corona-Pandemie hat in der Grenzregion die Uhren um Jahrzehnte zurückgestellt. Aber nicht auf Dauer.

Plötzlich waren sie wieder da. Gesperrte Grenzübergänge, Warteschlangen und uniformierte Kontrolleure mit Fragen nach Reiseziel und Reisegrund. So hat die Corona-Pandemie Europa im Jahr 2020 an seine Grenzen stoßen lassen. Den 26 Staaten umfassenden Schengen-Raum, vor 35 Jahren für Reisen ohne Grenzkontrollen gegründet, sowieso. Aber ganz besonders die sogenannte „Großregion“, wo Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg aneinanderstoßen.

„Die Grenzschließungen waren ganz klar eine Art von Kurzschlussreaktion“, sagt Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn der Deutschen Presse-Agentur. „Die spezifischen Bedürfnisse der Grenzregionen wurden so zu einer Art Kollateralschaden.“ Dass Deutschland am 16. März die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz wochenlang für alle Reisenden „ohne triftigen“ Grund dichtmachte, hat Luxemburg besonders getroffen – und verärgert.

Denn jeden Tag pendeln gut 200 000 Beschäftigte aus Belgien, Deutschland und Frankreich in das gut 600 000 Einwohner zählende Luxemburg morgens hinein und abends wieder hinaus. Zwei Drittel aller in Luxemburg arbeitenden Pflegekräfte beispielsweise kommen aus dem Ausland, davon die Hälfte aus Frankreich. Bei Dienstleistungen und Handwerk sieht es ähnlich aus. Das wohlhabende Luxemburg sorgt mit attraktiven Löhnen weit über seine Grenzen hinaus für Wohlstand – ist aber auch auf die „Frontaliers“, die Grenzgänger, angewiesen: „Das Vertrauen in offene Grenzen wurde tief erschüttert“, sagt Asselborn.

„Die Coronavirus-Krise ist ein Crashtest für die deutsch-französische Freundschaft“, hatte der französische Abgeordnete Christophe Arend aus dem bei Saarbrücken gelegenen französischen Ort Forbach gesagt. Grenzpendler hätten auch über „Anfeindungen“ geklagt. Die Kontrollen an der Grenze hätten vereinzelt zu „beschämenden Auswüchsen in der Grenzregion“ geführt, hatte die stellvertretende saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) im April gesagt. Unter Hinweis auf Berichte, wonach Franzosen im Saarland beschimpft und deren Autos mit Eiern beworfen seien, sagte sie: „Ich entschuldige mich für diese Einzelfälle.“

„Die Grenzschließungen in diesem Jahr haben bewirkt, dass die Grenze sich wieder in den Köpfen der Menschen, den Mentalitäten, etabliert hat“, sagt Asselborn. Allerdings stimme es ihn „optimistisch“, dass in der zweiten Covid-19-Phase im Winter niemand mehr Grenzen schließen wollte. „Grenzschließungen sind im Fall einer Pandemie keine Lösung.“ In den Hauptstädten wisse man oft nicht, wie eng die Grenzregionen miteinander verwoben seien: Künftig müsse „in allen europäischen Entscheidungsprozessen den besonderen Realitäten der Grenzregionen spezifisch und systematisch Rechnung getragen werden.“