Wohnungsnot im Großherzogtum Zuhause bei Fremden: In Luxemburg sollen Studierende bei Familien wohnen

Was tun, wenn die Zimmer der erwachsenen Kinder leer stehen? Wohin, wenn man als Student im Ausland keine bezahlbare Bleibe findet? Man könnte sich zusammentun, so wie die Familie Gutenkauf aus dem Großherzogtum und der irische Student Phillip Crawford, der an der Universität Luxemburg studieren wollte. Christian Gutenkauf und seine Ehefrau Martine Knaff haben im vergangenen Oktober ein Zimmer in ihrem Haus an den Studenten vermietet. Erst mal nur für ein Semester – falls der freundschaftliche Funke doch nicht überspringt. „Aber dann haben wir den Mietvertrag mit Phillip verlängert“, sagt Christian Gutenkauf. „Es ist schön, Studierenden helfen zu können, unsere Kinder waren auch im Ausland und haben eine Unterkunft gebraucht. Außerdem haben wir sehr interessante Gespräche geführt.“