Eine Stunde von Saarbrücken entfernt Besucher-Boom im Naturmuseum Luxemburg: Was gibt es dort zu sehen?

Vor etwa 170 Millionen Jahren war der Lorrainosaurus in der Großregion zu Hause – und zwar, als unsere Gegend noch ein riesiges Meer war. Genannt wurde er nach dem Fundort seiner Überreste, nämlich in Lothringen. Mit seinem 1,3 Meter langen Schädel mit massiven Kiefern, großen kegelförmigen Zähnen, einem kurzen Hals und einem massigen, torpedoförmigen Körper mit vier flossenartigen Gliedmaßen könnte er schon furchteinflößend wirken. Dabei handelte es sich um einen der größten damals lebenden Meeressaurier. Wie er tatsächlich ausgesehen haben soll, kann man bei einem Besuch im Nationalmuseum für Naturgeschichte in Luxemburg sehen. Dort werden die Überreste des Tieres in der Dauerausstellung gezeigt.