Mehrsprachigkeit in Luxemburg Luxemburgs Sprachen: Wanderausstellung käme auch „gerne ins Saarland“

Rund um das Luxemburgische und die Mehrsprachigkeit in Luxemburg dreht sich die Ausstellung „D’Lëtzebuerger Sprooch(en)“. Die viersprachige Wanderausstellung soll die komplexe Sprachsituation in Luxemburg widerspiegeln. Zum Kontext: Luxemburg ist ein dreisprachiges Land. Die Nationalsprache im Großherzogtum ist Luxemburgisch, Gesetze sind auf Französisch verfasst, als Verwaltungssprachen werden Französisch, Deutsch und Luxemburgisch benutzt. Auch das Schulsystem ist mehrsprachig, zusätzlich gewinnen Portugiesisch und Englisch an Bedeutung.