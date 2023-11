Büchertage in Luxemburg Buchmesse „Walfer Bicherdeeg“ lockt nach Walferdingen

Die kleine Gemeinde Walferdingen liegt kaum zehn Kilometer nördlich der Hauptstadt. Aber am kommenden Wochenende wird sie zum Treffpunkt der Luxemburger Literaturszene und ihrer Anhänger. Wenn hier am Samstag und Sonntag, 18. und 19. November, wieder die „Walfer Bicherdeeg“ stattfinden, verspricht das ein aufregendes Programm für Literaturfans. Denn dann stehen auch die Gewinner des diesjährigen „Lëtzebuerger Buchpräis“ fest, die am Donnerstag in den Kategorien Literatur, Kinder- und Jugendbuch und Sachbuch bekannt gegeben werden sollen.