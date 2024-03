Studieren im Großherzogtum Führungen und Vorträge: Uni Luxemburg lädt zum Tag der offenen Tür

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, und so sind Themen der angebotenen Vorträge nicht nur für Studieninteressierte und Studierende interessant. So gibt Aswin Lutchanah, Social Media Manager der Uni, auf Englisch Tipps für den perfekten Post auf LinkedIn („How to craft the perfect LinkedIn post?“, 13.30 bis 14.15 Uhr, Maison du Savoir, Raum 3.330). Dort findet im Anschluss auf Englisch und Deutsch ein Vortrag über den Verein „Golden Me“ statt. Der Verein bietet digitales Training für Menschen zwischen 55 und 69 Jahren zur Vermeidung von sozialer Isolation an („My success story – GoldenMe“, 14.30 bis 14.40 Uhr).