Umfrage im Großherzogtum : Luxemburg will besser werden für Menschen mit Behinderung

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Luxemburg-Stadt Welche Bedürfnisse haben Menschen mit Behinderung in Luxemburg am Arbeitsplatz, im Alltag, in der Freizeit, bei der Bildung? Um diese Punkte dreht sich eine Umfrage, die im Großherzogtum gestartet ist.