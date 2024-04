Umfrage im Großherzogtum Meer, Berge oder gutes Essen? So sieht der ideale Urlaub für Luxemburger wirklich aus

Natürlich haben die Meinungsforscherinnen und Meinungsforscher in dem mehrsprachigen Land die Ergebnisse auch in Hinblick auf die vier Sprachen unter die Lupe genommen. Und dabei zweierlei Dinge festgestellt. Erstens: Begriffe für „Sonne“ (Sonn, soleil, sun) dominieren in allen vier Sprachen. Zweitens: Ab Platz zwei wird in den jeweiligen Sprachen anders gewichtet. „Auf Französisch folgen Strand, Ausruhen und das Meer, auf Luxemburgisch ist „gutt iessen“ (gut essen) der zweitwichtigste Baustein für ideale Ferien“, teilen die Statistiker mit. Danach seien „gutes Wetter“ und „Meer“ von Luxemburgern beinah gleich oft genannt worden. Ähnlich ist es bei jenen, die auf Deutsch geantwortet haben – „gutes Essen“ und „Meer“ wurden am häufigsten genannt, gefolgt von „Ruhe“ und „Strand“. Auf Englisch spielte „Ausruhen“ eine wichtigere Rolle als in den anderen Sprachen, so die Statistiker, „gutes Essen“ kam indes erst auf den sechsten Rang.