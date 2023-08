Mehrsprachigkeit in Luxemburg Zwischen Sprach-Lust und Sprach-Frust: Umfrage befragt Luxemburg-Grenzgänger

Fühlen sich Luxemburg-Grenzgänger an ihrem Arbeitsplatz respektiert? Fühlen sie sich mit ihren Sprachkenntnissen im Land respektiert? Hilft ihnen die Mehrsprachigkeit im Alltag? Verbringen sie auch Freizeit im Großherzogtum? Eine aktuelle Umfrage unter Menschen, die zum Arbeiten ins Großherzogtum fahren, will Antworten auf diese Fragen. An der mehrsprachigen Umfrage können Grenzgänger aus dem Saarland, aber auch aus Lothringen und Wallonien online teilnehmen.