Neuer Streckenradar in Luxemburg : Tunnel-Blitzer an der Grenze zum Saarland scharf: So viele hat er schon erwischt

Foto: Sophia Schülke 6 Bilder Das ist der neue Blitzer auf der Autobahn nach Luxemburg

Schengen Auf der A 13 in Luxemburg, direkt nach der Grenze zum Saarland, ist seit einem Monat ein neuer Streckenradar in Betrieb. Die neuen Radare vor und hinter dem Tunnel Markusberg waren in den ersten 31 Tagen ihrer Existenz schon fleißig und haben 215 Autos geblitzt – allein pro Tag.