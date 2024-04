Mit Orchester Verein bittet Ältere in Luxemburg-Stadt zum Tanz

Elegant über das Parkett in stilvollem Ambiente: In Luxemburg-Stadt wird am Sonntag, 5. Mai, ein Tanznachmittag für Seniorinnen und Senioren veranstaltet. Getanzt wird zwischen 14.30 und 18 Uhr im Kulturzentrum Cercle Cité, das in der Innenstadt an der Place d’Armes liegt (2, rue Genistre). Das Palais wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut und besitzt mehrere Festsäle.