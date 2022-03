Ersparnis hinter der Grenze : Nach Preisexplosion in den letzten Wochen: Spritpreis in Luxemburg wieder günstiger geworden

Foto: dpa/Jens Büttner

Luxemburg Auch in Luxemburg waren die Spritpreise in den letzten Wochen enorm gestiegen – dann aber am letzten Wochenende wieder abgefallen. Bis zu 60 Cent günstiger als im Saarland konnte man im Großherzogtum tanken. Seit heute sind die Preise jetzt erneut günstiger geworden.

Tanken in Luxemburg ist für Saarländerinnen und Saarländer nichts außergewöhnliches. In der aktuellen Krise ist es aber attraktiver denn je: In Deutschland sind die Benzinpreise auf Rekordhöhen gestiegen, unter zwei Euro pro Liter kann man aktuell nicht tanken.

Vor einer Woche stiegen die Preise auch in Luxemburg stark an. Über Nacht erhöhte sich der Preis für den Liter Super um 23,2 Cent und Diesel um 38,4 Cent pro Liter. Über das Wochenende sind die Preise allerdings wieder deutlich abgesunken. Diesel kostete da noch um die 1,69 Euro, Super 95 rund 1,73 und Super 98 noch 1,82 Euro.

Laut der offiziellen Seite der luxemburgischen Regierung für Mineralölerzeugnisse sind die Preise am heutigen Donnerstag wieder gesunken. Für den Liter Diesel bezahlt man in Luxemburg jetzt noch 1,62 Euro. Für Super 95 bezahlt man 1,66 Euro und für Super 98 aktuell 1,73 Euro.