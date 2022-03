Ersparnis hinter der Grenze : Nach Preisexplosion in den letzten Wochen: Spritpreis in Luxemburg wieder günstiger geworden

Foto: dpa/Jens Büttner

Update Luxemburg Auch in Luxemburg waren die Spritpreise in den letzten Wochen enorm gestiegen – dann aber am letzten Wochenende wieder abgefallen. Bis zu 60 Cent günstiger als im Saarland konnte man im Großherzogtum tanken. Seit heute sind die Preise jetzt erneut günstiger geworden.

Tanken in Luxemburg ist für Saarländerinnen und Saarländer nichts außergewöhnliches. In der aktuellen Krise ist es aber attraktiver denn je: In Deutschland sind die Benzinpreise auf Rekordhöhen gestiegen, unter zwei Euro pro Liter kann man aktuell nicht tanken.

Vor einer Woche stiegen die Preise auch in Luxemburg stark an. Über Nacht erhöhte sich der Preis für den Liter Super um 23,2 Cent und Diesel um 38,4 Cent pro Liter. Über das Wochenende sind die Preise allerdings wieder deutlich abgesunken. Diesel kostete da noch um die 1,69 Euro, Super 95 rund 1,73 und Super 98 noch 1,82 Euro.

Günstigere Spritpreise seit Donnerstag

Laut der offiziellen Seite der luxemburgischen Regierung für Mineralölerzeugnisse sind die Preise am heutigen Donnerstag wieder gesunken. Für den Liter Diesel bezahlt man in Luxemburg jetzt noch 1,62 Euro. Für Super 95 bezahlt man 1,66 Euro und für Super 98 aktuell 1,73 Euro.

Die günstigsten Preise, die sich im Raum Saarbrücken aktuell finden lassen sind: 2,14 Euro für Diesel, 2,09 Euro für Super E5 und 2,03 Euro für Super E10. Die durchschnittlichen Preise im Saarland insgesamt liegen etwas höher. Mit dem Tanken in Luxemburg können Saarländer auch heute also noch zwischen 40 und 60 Cent pro Liter sparen.

Leichte Entspannung auch in Deutschland

Erstmals seit den Höchstständen der vergangenen Tage sind die Spritpreise insgesamt in Deutschland auch wieder deutlich gesunken. Diesel gab binnen eines Tages um 4,2 Cent pro Liter nach, Super E10 verbilligte sich um 3,3 Cent.

Wie der ADAC mitteilte, lag der bundesweite Tagesdurchschnittspreis für Diesel gestern bei 2,25 Euro pro Liter. Bei Super E10 waren es 2,159 Euro. Auch heute gibt es dem Verkehrsclub zufolge Anzeichen für einen weiteren, wenn auch langsameren Rückgang.

Im Vergleich zum Stand vor Beginn des Ukraine-Kriegs ist Diesel damit noch knapp 59 Cent pro Liter teurer, E10 knapp 41 Cent, während der zwischenzeitlich stark gestiegene Rohölpreis wieder nahe an seinem Vorkriegswert liegt.