Tanken hinter der Grenze : Benzin und Diesel in Luxemburg wieder billiger – das ist der heutige Spritpreis

Benzin und Diesel in Luxemburg wieder billiger – das ist der heutige Spritpreis

Update Luxemburg In Luxemburg sind die Spritpreise in den letzten Wochen enorm gestiegen – dann aber wieder abgefallen. Lohnt sich der Tanktourismus aus dem Saarland?

Tanken in Luxemburg ist für Saarländerinnen und Saarländer nichts außergewöhnliches. In der aktuellen Krise ist es aber attraktiver denn je: In Deutschland sind die Benzinpreise auf Rekordhöhen gestiegen, unter zwei Euro pro Liter kann man aktuell fast nirgendwo tanken.