Gar nicht so gemeint? Von guten und schlechten Bettlern: Luxemburg streitet über neues Bettelverbot

In Luxemburg sorgt derzeit ein neues Bettelverbot für Schlagzeilen und Diskussionen. Dieses „Heescheverbuet“ untersagt es Bedürftigen, in der Luxemburger Hauptstadt um Geld zu bitten. Für die Aktion gegen die „Heescherten“, wie Obdachlose auf Luxemburgisch genannt werden, gibt es in Leserbriefen und Kommentarspalten der Luxemburger Medien viel Unmut, aber auch Zustimmung. Unterdessen streiten sich Politiker, ob das Verbot überhaupt rechtens ist. Zehn Punkte, um die komplexe Debatte bei den Nachbarn besser zu verstehen.