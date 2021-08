„Street Food Festival“ beginnt am Freitag : Kulinarische Weltreise an der Moselpromenade in Remich

Beim „Street Food Festival“ in Remich gibt es auch Steak-Sandwichs auf kubanische Art. Foto: Tat&Drang

Remich Beim zweiten „Street Food Festival“ in Remich können Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende allerlei Köstlichkeiten aus der ganzen Welt probieren. Lost geht es an diesem Freitagabend um 17 Uhr.