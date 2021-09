Im Kampf gegen Raser auf der A13 : Luxemburg testet ersten Streckenradar in einem Tunnel

Nach den Niederlanden, Italien und Österreich, im Bild der Wiener Kaisermühlentunnel, setzt nun auf Luxemburg auf Streckenradare im Tunnel. Foto: dpa/A2918 apa Helmut Fohringer

Schengen/Bad Mondorf Luxemburg will Rasern in seinen Tunnel Einhalt gebieten und installiert einen Streckenradar auf der A13. Dabei wird die Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen. Die Testphase beginnt am kommenden Montag.