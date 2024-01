Weltweiter Vergleich Mehr als drei Tage pro Jahr: Autofahrer in Luxemburg stehen 79 Stunden im Stau

Wer morgens und nachmittags mit dem Auto in Luxemburg-Stadt unterwegs ist, kennt das werktägliche Stauritual. Für alle Grenzgänger, die sich fragen, wieviel Zeit sie dabei eigentlich verlieren, hat TomTom die Antwort: 79 Stunden pro Jahr. Als Grundlage nimmt der Navigationssystem-Hersteller eine zehn-Kilometer-Strecke, die am Tag zweimal während des Berufsverkehrs im Stadtzentrum in einem fünf-Kilometer-Radius gefahren wird.