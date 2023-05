Tradition in Luxemburg Springprozession zieht Pfingsten wieder Tausende nach Echternach

In diesem Jahr wird so am Dienstag, 30. Mai, dem Heiligen Wilibrod gedacht – einem angelsächsischen Benediktinermönch, der als Gründer der Abtei von Echternach verehrt wird. Die Feiern beginnen am Pfingstsonntag um 10.30 Uhr mit dem Hochamt in der Basilika, die Vesper findet um 16 Uhr statt. Am Pfingstmontag wird um 9 Uhr die Willibrordusmesse in der Krypta gefeiert, um 20 Uhr folgt die Eröffnungsandacht mit Festpredigt von Pastor Christian Krieger, Präsident der Konferenz Europäischer Kirchen.