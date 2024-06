Bezahlter Urlaub im Großherzogtum Luxemburg bezahlt Arbeitnehmer fürs Luxemburgischlernen

Schwätzt dir Lëtzebuergesch?“ Eine Frage, die Grenzgängerinnen und Grenzgängern in Luxemburg früher oder später gestellt wird. Wer Luxemburgisch lernen will, hat verschiedene Möglichkeiten: VHS-Kurse und Selbststudium per App haben wir bereits vorgestellt, heute geht es um den „Congé linguistique“, den gesetzlichen Sprachurlaub, der im Großherzogtum staatlich gefördert wird.