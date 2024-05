Luxemburgisch ist gefragt Luxemburgisch lernen in Luxemburg: „Man muss zeitlich flexibel sein“

„Schwätzt dir Lëtzebuergesch?“ Ein Satz, der für Grenzgängerinnen und Grenzgänger in Luxemburg – und solche, die es werden wollen – zur Gretchenfrage werden kann. Wer Luxemburgisch lernen und bald selbstsicher „Natierlech kann ech Lëtzebuergesch schwätzen“ antworten will, hat verschiedene Möglichkeiten: von klassischen Sprachkursen über das Selbststudium per App bis hin zum Sprachurlaub mit dem Segen des Arbeitgebers. Eine Auswahl stellen wir in den kommenden Wochen im Überblick vor. Heute: Ein Überblick, wie man Luxemburgisch in Luxemburg lernen kann.