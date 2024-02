Brauchtum im Großherzogtum Schweine statt Liebe: So wurde der Valentinstag früher in Luxemburg gefeiert

Luxemburg-Stadt · In aller Welt gilt der Valentinstag als Fest der Liebenden. In unserem Nachbarland Luxemburg war das aber nicht immer so.

13.02.2024 , 14:59 Uhr

Die Traditionen in Luxemburg rund um den heiligen Valentin hatten lange Zeit nichts mit Romantik am Hut. Stattdessen waren sie – im wahrsten Sinne des Wortes – schweinisch. Foto: dpa/Marijan Murat

Mit Blumen und romantischen Inszenierungen feiern Pärchen am 14. Februar den jährlichen Triumph ihrer Liebe gegen die Unbillen des Alltags. In Luxemburg war die Anbetung des heiligen Valentin früher von anderen Bedürfnissen bestimmt, vor allem im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit.