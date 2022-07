SZ-Serie Sommer daheim : Hier gibt es Wissenschaft zum Anfassen

Differdange In einem Metallkäfig stehen und mit elektrischer Ladung beschossen werden, dass die Funken fliegen oder Tic-Tac-Toe gegen einen Roboter spielen, der hämisch kichert, wenn er gewinnt: Im Science Center im luxemburgischen Differdange kann man Wissenschaft hautnah erleben.

Kaum in der großen, hellen Halle mit den Stationen zum Experimentieren angekommen, gibt es für die Kinder zweier Schulklassen kein Halten mehr. Einige stürzen sich auf ein Becken voller Sand, auf das mit einem Beamer Höhenlinien geworfen werden. Sie bauen mit den Händen Hügel und buddeln Löcher. Dabei sehen sie, wie sich die Linien verändern, je höher oder tiefer sie bauen. Andere spielen gegen einen Roboter am Tischkicker. Voller Euphorie fordern die Kinder den Arm des Roboters heraus, indem sie vier Bällen gleichzeitig ins Spiel bringen. Wieder andere stehen vor gewölbten Spiegeln, schneiden Grimassen. Überall hört man die Grundschülerinnen und Grundschüler lachen, tuscheln und laut nachdenken.

Auf rund 600 Quadratmetern lädt das Luxemburg Science Center in Differdange ein, spannende Naturphänomene, physikalische Gesetze oder neue Technologien wie den 3D-Druck und Roboter spielerisch zu entdecken. An 100 interaktiven Stationen können Kinder und Erwachsene experimentieren, was das Zeug hält. Auf großen Displays mit Touch-Funktion sind die wissenschaftlichen Erklärungen zu den Experimenten zu lesen.