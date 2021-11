Serie „Vorsicht! So gefährlich ist das Saarland“ : Der Nachbar, bei dem Saarländer gerne mal ihr Geld versteckt hätten

Luxemburg, hier im Blick das Kirchberg-Plateau der Hauptstadt, kämpft seit Jahren gegen ein lästigen Ruf. Und zwar innerhalb der EU mit zu jenen Finanzplätzen zu gehören, die unmoralische Angebote im Portfolio haben. Foto: Sophia Schülke

Serie Saarbrücken/Luxemburg-Stadt Durch Tax Rulings saftige Steuervorteile erhalten, oder dank Bankgeheimnis und Briefkastenfirma folgenlos Geld vor dem deutschen Fiskus verstecken: Ist das in Luxemburg nach den jüngsten Finanzaffären möglich und taugt das Großherzogtum als nahes Steuerparadies für Saarländerinnen und Saarländer? Auf den Spuren eines Mythos‘ aus dem saarländisch-luxemburgischen Grenzgebiet.

Es soll sie ja hier zwischen Saar und Mosel gegeben haben. Den klammen Krauter, den ausgefuchsten Schreinermeister und die clevere Chefin eines kleinen Handwerkbetriebs, die einen Teil der jüngsten Einnahmen vor dem deutschen Fiskus in Luxemburg versteckt haben. Das Gerücht, sie seien im Auto über die Landesgrenze und mit einem dicken Umschlag im Handschuhfach unterwegs, geistert immer mal wieder umher.

Bloß, was ist dran, an den Handwerksbetrieben, die Geld bei einer Luxemburger Bank deponieren und das Konto dann nicht auf der deutschen Steuererklärung angeben? „Wir können diese Zahl der Fälle nicht beziffern“, teilt eine Sprecherin der Handwerkskammer des Saarlandes auf Anfrage mit. Aus dem Finanzministerium heißt es: „Die Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle führt keine besondere Statistik über durchgeführte Strafverfahren mit Bezug zum Großherzogtum Luxemburg.“ Tatsächlich ist beim Grenzübertritt Bargeld ab 10 000 Euro dem Zoll anzuzeigen.

Statistisch erfasst werden Bargeldsummen, wenn Bußgeldverfahren wegen einer Nicht- oder Falschanmeldung von Bargeld eingeleitet werden. 2020 wurden nach Angaben einer Sprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken 21 neue Bußgeldverfahren eingeleitet sowie Bußgelder in Höhe von 46 000 Euro festgesetzt. Allerdings beziehen sich die Zahlen auf das Saarland, das südliche Rheinland-Pfalz und den Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Darmstadt. Wie viel davon auf die zehn Kilometer lange Grenze zu Luxemburg entfällt, sei nicht gesondert erfasst, aber kontrolliert werde mehrfach pro Woche in unregelmäßigen Abständen. Aber nicht nur deswegen gleiten die Geschichten von heimlich, im Steuerparadies jenseits der Mosel deponierten Handwerker-Einnahmen ein Stück weit ins Mythische ab.

„Das Gerücht des Bankgeheimnisses und des heimlichen Deponierens von Geld in Luxemburg ist nicht neu, aber seit Jahren falsch“, bilanziert Stefan Braum, Professor für europäisches und internationales Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Luxemburg. Und erklärt die Gründe. „Die Informationen über Bankkonten und Kundendaten fallen nicht mehr unter das Berufsgeheimnis, weil Luxemburg sich seit 2014 am internationalen und vor allem auch am europäischen Informationsaustausch über Geld und Vermögen auf Bankkonten beteiligt“, sagt der Experte.

Einen weiteren Grund, warum das Großherzogtum in manchen Köpfen noch als Steueroase irrlichtert, sieht Braum in Briefkastenfirmen – Firmen ohne physische Präsenz in Luxemburg. Ein Problem, das mit einem europäischen, gar globalen Rechtsrahmen gelöst werden müsse. „So wie bei dem europäischen Kompromiss, mit dem Unternehmen einen Mindeststeuersatz zahlen müssen und Steuerdumping innerhalb von Europa unmöglich wird“, erklärt Braum. Bei dem Kompromiss habe Luxemburg mitgewirkt. Immerhin: Auch für Briefkästenfirmen gilt, dass sie in Luxemburgs öffentliches Gesellschaftsregister eingetragen sein müssen.

Gegen das Gerücht der Steueroase spricht auch: Die Kontrollen des Finanzmarkt-Systems seien deutlich rigider geworden, so habe die CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), eine öffentlich-rechtliche Anstalt für die Überwachung des luxemburgischen Finanzplatzes, in den vergangenen Jahren hunderte Mitarbeiter eingestellt und ihre Kontrollen stark ausgeweitet. „In Luxemburger Banken und Unternehmen wachsen zudem die Compliance-Abteilungen, um das Risiko der Strafbarkeit zu vermeiden, weil immer neue nationale Gesetze und europäische Richtlinien hinzukommen“, sagt Braum. Nicht zuletzt werde bald die Gafi (Groupe d'action financière), die Kontrollbehörde der OECD, dem Großherzogtum ihren Besuch abstatten. „Luxemburg bereitet sich darauf vor, wird sicherlich alle rechtlichen Maßnahmen ergriffen haben und diese präsentieren können, ohne rot werden zu müssen“, sagt Braum.

Info Welche Verbrechen an der Grenze eine Rolle spielen Die Polizeiliche Kriminalstatistik des Saarlandes listet für das Jahr 2019 insgesamt 93 Straftaten mit Grenzbezug zu Luxemburg auf (zum Vergleich: 1430 mit Grenzbezug zu Frankreich). Was das Großherzogtum betrifft, wurden dabei überwiegend Rohheitsdelikte wie Körperverletzung sowie Diebstahl- und Rauschgiftdelikte erfasst. Die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken kann beim rund 10 Kilometer langen Grenzverlauf zwischen dem Saarland und Luxemburg bis zu einer Tiefe von 30 Kilometer stichprobenartige Kontrollen durchführen. Schwerpunkte sind die Überwachung von Verbringungsverboten, die unter anderem für Waffen gelten, die Unterbindung von Schleusungsdelikten, die Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthalts. 2019 stellten die Einsatzkräfte 486 unerlaubte Einreisen fest (3505 im deutsch-französischen Grenzgebiet).

Warum sich das Steuer-Gerücht trotzdem im Grenzgebiet hält? Wegen LuxLeaks, Panama Papers und anderen internationalen Finanzaffären. Bei Tax Rulings bekamen Großkonzerne wie Amazon und Google, wenn sie in Luxemburg investierten oder ihren Firmensitz nahmen, einen überdurchschnittlichen Abschlag auf Einkommens- und Unternehmenssteuer. In der Aufdeckungsaffäre „LuxLeaks“ machte ein Whistleblower diese Praxis in der Grauzone des Steuerrechts aber 2014 öffentlich. Mit Folgen: „Diese Form der zwar moralisch fragwürdigen, aber nicht illegalen Tax Rulings ist eine Praxis, die Luxemburg seitdem abgeschafft hat“, erklärt Braum.

Info Soviel Sprit, Kaffee und Zigaretten dürfen in den Kofferraum Verbrauchsteuerpflichtige Waren dürfen zur privaten Verwendung steuerfrei nach Deutschland mitgebracht werden. Erlaubt sind pro Person (Alkohol und Tabak erst ab 17 Jahren): Zigaretten 800 Stück, Zigarillos 400 Stück, Zigarren 200 Stück, Rauchtabak 1 Kilogramm, Spirituosen 10 Liter, Schaumwein 60 Liter, Bier 110 Liter, Kaffee 10 Kilogramm, bei Kraftstoff der Inhalt im Tank und 20 Liter im Reservekanister. Wird mehr transportiert, muss der private Zweck nachgewiesen werden, so ist die Überschreitung etwa bei runden Geburtstagen oder Hochzeiten denkbar. Das Mitbringen für Freunde, Nachbarn, Cafés oder Vereinsheime ist nicht möglich – sondern ein gewerbliches Verbringen mit Verbrauchsteuern. 2019 wurden nach Angaben des Hauptzollamts Saarbrücken 315 Verstöße gegen verbrauchsteuerrechtliche Vorschriften festgestellt und 28 000 Euro Steuern vor Ort eingenommen. Während Zigaretten häufig offen im Kofferraum oder auf dem Rücksitz liegen, stießen die Zöllner vor einigen Jahren auf eine absolute Ausnahme im Grenzverkehr zwischen Deutschland und Luxemburg: Jemand hatte sich die Mühe gemacht, Zigaretten in Brot einzubacken und in Chipstüten einzuschweißen.